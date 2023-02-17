陽明山今發生芮氏規模3.1有感地震。（中央氣象局提供）

台北市今天上午9點8分發生芮氏規模3.1有感地震，震央位於台北市北投區，雙北民眾有感。中央氣象局表示，並非罕見也不會有火山噴發風險。不過台北市政府嚴正以待，前市長柯文哲於2020年訂定「大屯火山群災害防救應變計畫」，台北市災防辦公室高級規畫師雷泰雄17日表示，台北市政府已事前調查若火山噴發會有立即危險的區域，並統計該區域的戶籍人口資料，根據中央氣象局的火山紅燈警示，來啟動應變疏散計畫。

中央氣象局地震中心主任陳國昌今表示，此次地震主要原因為大量地下水灌入大屯火山岩漿庫岩壁，冷熱溫差造成岩壁破裂，近20年造成規模3以上地震就有17次，幾乎每年都會發生一次，上次是在2021年11月28日，不算罕見，並非火山噴發跡象，後續也不太會有餘震。

雷泰雄表示，當火山噴發紅燈警示時，中央氣象局地震中心會提供火山噴發潛勢圖，針對熔岩流、碎屑流、火山灰會造成災害的範圍，再疊套台北市地圖去比對，找出危險的區域，立即發送細胞簡訊給危險區域民眾，另各局處也會立刻啟動任務分工，如交通局會提供疏散車輛，民政局協助聯繫戶籍民眾等，以確保火山災害時，民眾可以安全疏散。