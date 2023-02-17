瓦萊黑鼻羊(笑笑羊)寶寶在國民賓館廣場亮相，遊客開心直呼「好可愛」！（清境農場提供／楊靜茹南投傳真）

遊客帶孩子參加清境奔羊節，認為跟著羊群一起在大馬路奔跑，是很特別的體驗。（清境農場提供／楊靜茹南投傳真）

清境奔羊節受到新冠疫情影響，睽違3年2023年62週年廠慶盛大回歸。（清境農場提供／楊靜茹南投傳真）

礙於新冠疫情而停辦3年的清境農場「奔羊節」系列活動17日登場，由普台高中禪鼓隊、營北國中舞龍隊、原住民聲樂家胡待明等演出揭幕，接著綿羊秀後，112隻由柯麗黛綿羊、薩福克綿羊組成的「綿羊大軍」逛合歡山公路，讓上千名遊客體驗趕羊群的樂趣。遊客說：「帶孩子來看綿羊，跟羊群一起在大馬路奔跑，很開心。」

清境農場表示，每年2月20日場慶前，為了讓遊客體驗牧羊樂趣，2007年首度舉辦「清境奔羊節」，此後成為清境經典活動，受到新冠疫情影響，2020年起停辦，睽違3年2023年配合清境農場62周年場慶回歸，吸引上千名遊客共襄盛舉，祈求今年能「羊眉兔氣」、「喜樂羊洋」。

震撼力十足的鼓樂聲為奔羊節揭開序幕，緊接著營北國中舞龍隊以神乎其技演出，最後由原住民聲樂家胡待明壓軸登場，以原聲天籟演唱多首名曲。綿羊秀表演後，112隻柯麗黛綿羊等組成的綿羊大軍與上千名遊客，浩浩蕩蕩從青青草原南票口沿著合歡山公路奔向清境國民賓館，瓦萊黑鼻羊(笑笑羊)寶寶也在國民賓館廣場亮相與遊客同樂。

場長林中行說，藉由奔羊節讓遊客體驗高山牧場風情，帶動觀光發展，此時正值櫻花盛開，青青草原一片粉紅花海，建議遊客場慶活動期間來觀光，農場直營賣店均有購物優惠，更推出住客限定「高山賞星趣」活動，透過專業解說夜探青青草原，探尋星空奧秘。