電動車市場起飛，美國加速推動建置電動車充電樁，預計2030年以前將會在美國境內增加至少50萬座充電樁，以利更多電動車使用，美國政府日前亦發布全美電動汽車充電設施網路最終規定，新規要求，所有受聯邦政府資助的電動汽車充電樁必須在美國生產，且自明年7月開始，至少55%的充電站零組件成本必須來自美國。

新規中還要求利用75億美元聯邦資金建設充電樁的公司，必須採用美國主要的充電連接器標準，即「聯合充電系統(Combined charging System，簡稱CCS)，連一向採用自有系統的Tesla也計畫採用CCS標準，並擴展其專有連接器以外的產品，至明年底，將在美國至少提供7500個可公開使用的充電樁，供任何一種介面可相容的電動汽車使用。

台達電、光寶科及飛宏是國內最積極布局充電樁的電源廠，其中台達DeltaGrid EVM電動車充電管理系統除已導入台灣社區住宅，並搭配台達充電椿於歐美及東南亞市場推動充電站管理，客戶涵蓋國際一線車廠、各大營運商及多國政府單位；光寶科亦已成功攻入歐美前三大充電服務業者(EVSP)與新創車廠，光寶科及台達電亦積極在美國進行擴廠，搶食當地商機。

飛宏於10年前開始切入充電樁，隨著充電樁技術及業務逐漸成熟，飛宏將負責充電樁業務獨立為馳諾瓦科技，公司除與全球第二大化石燃料業者殼牌(Shell)於2021年12月簽約合作，成為殼牌全球充電設備採購供應商，將充電樁交貨至全球各地，目前馳諾瓦公司在歐洲、美洲及日本都有不同程度合作夥伴進行合作，希望能在當地出貨就近服務客戶。