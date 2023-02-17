台東縣政府推動智能守護獨老服務，並依程度定期訪視關懷長輩。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣政府推動智能守護獨老服務，並依程度定期訪視關懷長輩。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣每4名老人就有1人為高齡獨居，近半數鄉鎮為超高齡社會，全縣列冊關懷獨居老人達2356人，占縣內老年人口5％。台東縣政府依風險分級方式關懷獨居老人，並推動智能守護緊急救援服務；針對高風險獨居長輩與台東縣電器裝修工會到宅服務獨居老人用水及用電安全，預防長者免於受寒及危難。

台東縣長饒慶鈴表示，因應高齡社會需求，老人福利服務應與時俱進，縣府積極推動到宅關懷服務。縣府在獨居老人服務上，針對不同危機等級的長輩給予分級，透過生理與心理層面綜合評估老人需求與居住環境，分為不同程度關懷服務，其中低危機的獨居老人為2163人，中危機人數為168人，高危機人數為25人；高危機每月訪視1次，中危機每3個月訪視1次，低危機每半年訪視1次關心長輩的安全和需求。

在安全維護部分，推動智能守護緊急救援服務，2020年至去年從30案提升345案，有效強化在宅老人獨立生活能力，維護生命安全。目前台東縣已開放補助一般戶，服務費用每月1500元，政府補助70％每月僅需自付450元整，若領有低收入戶、中低收入戶、身心障礙生活補助及老人生活津貼者，政府全額補助。

另外，台東縣政府社會處結合台灣新光保全智能守護系統及社團法人弱勢者關懷協會落實關懷服務，持續服務1萬3401人次，在春節及低溫時辦理「寒冬送暖出任務 助獨老送安檢過好年」，對於高風險獨居長輩與台東縣電器裝修工會到宅服務獨居老人用水及用電安全，並提供修繕服務，預防長者免於受寒及危難，共計服務168戶。

社會處長陳淑蘭指出，縣府透過民政村里長及村里幹事發掘與通報列冊獨老進行訪視建立關係外，整合全縣92個社區照顧關懷據點、103個文化健康站及12處聚福食堂，持續落實與在地連結，貼近獨老關懷服務，增強社會支持，減少長者獨居寂寞與孤單感。