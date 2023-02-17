▲要價四百萬的特斯拉Model X「騎上」分隔島後，羅姓車主酒駕棄車逃逸。（基隆市警察局提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市安樂區基金一路北上國道三號（北二高）的閘道漏口發生一件離奇車禍，一輛市價約400萬的特斯拉（Tesla）「Model X」於17日凌晨1時40分左右，疑似車速過快，撞上分隔島後便卡住無法動彈，然而車上駕駛卻不見蹤跡。基隆市警察局第四分局根據車號循線查出肇事者為羅姓男子(44歲)，羅男坦承酒駕後怕被查所以棄車「落跑」，警方訊後依公共危險罪移送法辦。

基隆市警查局第四分局大武崙派出所17日凌晨1時左右接獲通報，有一輛特斯拉Model X卡在分隔島上，安全氣囊彈出，零件散落一地，已經影響通行。四分局大武崙所副所長江家宇、警員陳蓓愉、王政賀到場處理，卻發現車內已空無一人。由於現場為重要交流道口，為避免發生危險，警方立即於現場進行交通疏導，並由交通隊到場測繪建立事故資料後，最後通報環保局協助清除路面零件、油漬等，順利於凌晨2時許恢復通行。

而當下警方也循車號追查，於凌晨2時許找到肇逃的44歲羅姓男子，並測得羅男的酒測值為每公升0.32毫克，已達酒駕標準。羅男表示其與友人原先在台北市信義區喝了2罐鋁罐裝的啤酒後，啟動自動駕駛返家，但疑似是因為轉彎時車速過快，不慎撞上分隔島，因有酒駕怕究責，順利脫困後就逃逸。幸好車未起火，才不至於釀成更大災害。警方訊後，將全案依公共危險罪將移送羅男至基隆地檢偵辦。