新北市水利局辦理「新北市抽水站貯存設施防止污染地下水體及監測設備(地下儲油槽系統)改善工程」，已於今年1月完工，完成18座抽水站地下儲油槽系統執行相關改善並監測，此後抽水站將更可符合水汙染防治法令規定，後續配合每年1、5、9月申報監測紀錄，讓抽水站周邊環境更加提升。

水利局長宋德仁表示，本次工程改善地點位於永和、中和、板橋、新莊、泰山、五股、蘆洲、三重及土城區等18座抽水站，針對主油槽加注口加裝防濺溢設施及監測設備，以防止油料外溢。

監測方式又分為主油槽密閉測試及土壤氣體監測，並於每3年施作一次密閉測試檢查，檢查油槽的密閉性是否有洩漏疑慮，若經評估無法安裝閥件，則採土壤氣體監測方式，在油槽周圍設置土壤氣體監測井，以監測土壤中氣體及油氣變化，藉以判斷是否有滲漏，日後每年1、5、9月申報監測紀錄。

宋德仁指出，該工程配合行政院環境保護署修正頒布「防止貯存系統汙染地下水體設施及監測設備設置管理辦法」，抽水站人員原本都是以目視油料變化、巡視油槽本體、管路洩漏情形及測試警報設施與監測設備等方式，來確認抽水站油槽狀況。

宋德仁表示，此次改善抽水站地下儲油槽系統設備，除可符合規定，也可確保工作人員的安全及避免油料洩漏，目前新北市共有84座抽水站，每站皆有建置地上或地下儲油槽，所存放的油量可供給柴油引擎及發電機連續運轉48小時使用，讓抽水站在颱風豪雨期間能運作無虞。