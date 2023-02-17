這22檔漲停股包括上市的士電、雲品、東台、牧德、嘉基及六福等6檔，上櫃則更有16檔陸續攻上漲停，包括元隆、倍力、燦星、老爺知、91APP-KY、洛碁、大詠城、劍湖山、勝品、偉康科技、福大、立端、建榮、蜜望實及晶焱等。

這22檔盤中攻上漲停股，部分陸續打開，部分仍強勢鎖住漲停，其中以觀光股的飯店、旅行社等解封概念股表現最強勁，另分散在電子電子零組件的PCB及被動元件族群股，也零星展開落後接棒補漲。