這22檔漲停股包括上市的士電、雲品、東台、牧德、嘉基及六福等6檔，上櫃則更有16檔陸續攻上漲停，包括元隆、倍力、燦星、老爺知、91APP-KY、洛碁、大詠城、劍湖山、勝品、偉康科技、福大、立端、建榮、蜜望實及晶焱等。
這22檔盤中攻上漲停股，部分陸續打開，部分仍強勢鎖住漲停，其中以觀光股的飯店、旅行社等解封概念股表現最強勁，另分散在電子電子零組件的PCB及被動元件族群股，也零星展開落後接棒補漲。
外資昨（16）日買超集中市場72.76億元，但買超市值規模僅有其約十分之一的櫃買市場達44.21億元，外資大舉壓寶櫃買市場的跡象明顯，也推升櫃買指數今天上漲0.2％以上，同時也帶動小型股300指數上漲超過0.3％，今天盤面加權指數雖跌，但仍有22檔中小股盤中接棒奔上漲停。
這22檔漲停股包括上市的士電、雲品、東台、牧德、嘉基及六福等6檔，上櫃則更有16檔陸續攻上漲停，包括元隆、倍力、燦星、老爺知、91APP-KY、洛碁、大詠城、劍湖山、勝品、偉康科技、福大、立端、建榮、蜜望實及晶焱等。
這22檔盤中攻上漲停股，部分陸續打開，部分仍強勢鎖住漲停，其中以觀光股的飯店、旅行社等解封概念股表現最強勁，另分散在電子電子零組件的PCB及被動元件族群股，也零星展開落後接棒補漲。
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