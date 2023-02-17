北市某私立高職驚傳校園霸凌！一名高一女學生，多次被班上6名同學以言語、搞破壞方式霸凌，女學生向老師反映尋求協助，卻得不到妥善處理，對方甚至變本加厲，令女學生精神嚴重受創，日前向老師表達想要轉班的想法，父母接獲通知才知道女兒受到霸凌，昨日到學校商談仍未獲得結果，控訴校方消極不處理，憂心校園霸凌情況持續下去，恐會發生憾事。

被害女學生目前就讀餐飲科建教合作班，家屬表示，從2月開學至今，女學生一直被班上5男1女、6名同學霸凌，對方不但經常口出三字經辱罵，還會故意排擠、惡意針對，女學生不斷向老師尋求協助，但老師卻一直未妥善處理，只口頭簡單勸說霸凌者。

女學生表示，可能是自己在上學期擔任幹部，這些同學不滿被管才故意找自己的麻煩，但對方卻越來越惡劣，直到昨天她告訴老師已經被霸凌到無法承受，想要轉班，老師才通知父母到學校。

不料，女學生的父母一離開學校，女學生馬上又在烘焙課遭同學惡意搞破壞，偷偷將烤爐時間轉長，還好女學生及時發現才挽救回來。

按照《校園霸凌防制準則》，發生霸凌事件學校應組成防制校園霸凌因應小組，以校長或副校長為召集人，成員應包括教師代表、學務人員、輔導人員、家長代表、學者專家，負責處理校園霸凌事件之防制、調查、確認、輔導及其他相關事項；高級中等以上學校之小組成員，並應有學生代表。但該所商職並未依規定辦理。

女學生父母表示，女兒當眾被大罵髒話、被排擠、被惡意針對的事件層出不窮，不知女兒何時才能安心上學？更心疼女兒還得至精神科接受治療，希望教育局等相關單位能介入處置，遏止校園霸凌事件不斷發生。

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