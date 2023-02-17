立法院今天開議，行政院長陳建仁預計下周五施政報告，但書面報告已送至立法院。國民黨立委江啟臣今批評，新閣揆應有新氣象，但陳的施政報告讓他只有「讚頌前人、了無新意」8字感想。看不到陳自己對國家大政的方向、理想與願景。

江啟臣表示，陳建仁22頁、近萬字施政報告，竟有6頁在歌功頌德，盛讚過去3任行政院長打下基礎，還提及蔡總統任內「促進經濟發展、照顧人民生活、堅守國家主權，以及提升國際地位上都有長足的進步」，若如此何需換閣揆？

江啟臣說，陳建仁報告中還讚譽蔡總統「政府穩健施政，國家財政良好，持續為國人加薪、減稅、增福利，從小顧到老，從家庭顧到學校」，但施政方針則幾乎延續過去政策，跟內閣改組一樣換湯不換藥、新瓶裝舊酒，難道陳是蔡的小木偶？

江啟臣質疑，蔡總統允諾8年蓋20萬戶社會住宅，至今僅7.2萬戶；宣揚連7年調漲基本工資，卻不提早被通膨抵銷；說避免加重民眾負擔不調漲健保費率，但沒說部分負擔已調漲，難道這是新閣揆所謂的公義、憐憫、謙卑、慈愛、誠實？

江啟臣說，這段時間人民最關心的蛋價、房價、酒駕肇事與減班休息（無薪假）問題，在陳建仁施政報告中仍看不到應對方法，提醒陳，只有相親相愛不能解決問題，誠實面對民意，瞭解民生疾苦，才能真正做到溫暖堅韌。