此次合作對象包括在日本擁有逾1億會員、專營Ponta點數服務的Loyalty Marketing，深耕鐵道運輸、零售商場、電子錢包Suica等服務的JR東日本集團旗下台灣捷爾東事業開發，擅長對不同世代的時尚需求打造與傳遞文化內容，在日本與亞洲約有170間店的選品店BEAMS。

Loyalty Marketing自去年底至今年3月底，於網站、社群媒體、自營官網及會員APP宣傳贈送台灣旅遊1萬Ponta點數（等值1萬日幣）活動，截至1月底已有約16萬人次點閱、吸引逾600位日本旅客購買來台機票，藉由結合Ponta點數，預期可提高日客來台旅遊意願。

台灣捷爾東事業開發則自1月10日起至2月12日期間，在JR惠比壽車站atre商場辦理「初旅 台灣」觀光推廣實體活動，邀集150家店鋪共同合作，提供日本台灣來回機票及飯店住宿券等抽獎品。

「初旅 台灣」現場設置台灣伴手禮快閃店及台灣文創特色小物展示，每周末另安排布袋戲、二胡等台灣傳統文化體驗，同時辦理台灣最新熱門觀光景點座談會。活動吸引逾80萬人次入場，許多民眾在社群媒體上打卡分享，並表示「好想去台灣」。

台灣捷爾東事業開發表示，此次為JR東日本集團結合旗下多樣資源，首次以海外地區為主題的大型觀光宣傳活動，來場民眾透過活動感受台灣魅力，顯示日本民眾對台灣的喜好沒有改變。

BEAMS則募集150名熱愛台灣的員工組成「台灣好部」團隊，自2月起推出一連串結合日本與台灣2地的宣傳活動。首波由網紅員工來台取材美食、美容與購物資訊，自2日起透過活動專屬網站等社群媒體進行宣傳，日本民眾上傳台灣印象即可參加來台旅遊商品券抽獎。

而第二波宣傳分別於8日、25日在京都店及新宿店展開實體店鋪活動，以台灣商店經典復古樣貌，吸引喜愛潮流與個性的日本年輕人目光，並舉辦台灣情報喜好交流，同時販售員工票選最愛的台灣零食、與4位日本新銳插畫家合作開發的T恤等台灣限定原創商品。

BEAMS表示，此次棟話題十足，BEAMS台灣店鋪也配合活動規畫台灣散步地圖及提供日本旅客來台贈品，盼從BEAMS的視野打造全新台灣觀光潮流文化，讓台灣成為日本旅客疫後海外旅遊地首選。