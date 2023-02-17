警方攻堅破獲李嫌據點。（警方提供）

警方逮捕弘仁會等4名幫眾。（警方提供）

弘仁會大哥情人節被逮 女友求警「可以不要今天嗎？」

22歲李男自稱弘仁會大哥，指使手下鎖定宜蘭地區的店家索討保護費，去年4月他在蘇澳某餐廳吃飯，結帳時故意和員工發生爭執，事後帶人來砸店，又以類似手法，向1家按摩店索討乾股及保護費，北市刑大14日上門逮人，李的女友竟還懇求警方：「可以不要今天抓嗎？」

北市刑大偵三隊指出，李男自稱弘仁會大哥，在宜蘭縣冬山鄉某處成立堂口，年紀輕輕竟採用最「傳統」的黑道手法，向一般店面強行索討保費用。

2022年4月，李與手下在蘇澳某餐廳吃飯，結帳時故意嫌東嫌西，並與店員發生糾紛，翌日便以此為藉口，指使手下分持棍棒，衝入店內一陣亂砸，後來又再指使手下前往，逼迫老闆賠償及交保護費。

李又鎖定另1家按摩抒壓館，嗆聲自己是現在最凶的弘仁會，要求插乾股及每月2萬元的保護費，老闆最後被迫答應。

北市刑大經連月追查，14日兵分多路，逮捕李姓大哥，以及陳姓、李姓等3名手下，起獲彈簧刀、西瓜刀、皮帶刀及14萬3000餘元不法所得，全案依組織犯罪、恐嚇、妨害自由等罪送辦。

警方當天行動是恰好是情人節，李當時正與女友手牽手，出門準備慶祝，2人看到大陣仗的警方登時愣住，李的女友竟還表示「可以不要今天嗎？」、「情人節欸…」李也是滿臉無耐，毫無與向店家恐嚇時的凶狠氣焰。