馬祖因兩條海底電纜中斷，使寬頻上網受影響，斷訊情況已維持一周，在地居民怨聲載道，不但店家民宿無法接受遊客資訊，沒辦法做生意，一般民眾下班、放學回家沒網路划手機、追劇，日常休閒也嚴重受影響。

馬祖居民張小姐抱怨，Line訊息根本打開不了，連家用電話都斷斷續續，店家民宿業者無法掌握資訊，連假到來，來馬祖遊客沒網路，無法查詢旅遊資訊，行動支付、立榮機位等app更不用想，根本打不開！

張小姐說，年輕人下班、放學後最愛就是划手機和追劇，結果現在抖音、Youtube等影音平台都不能看，回家後不知道要幹嘛，就像與世隔絕，真的很無聊。據她所知，有不少鄉親現在會趁假日或找機會到台灣本島，抒解斷網造成不便的苦悶。

在公部門工作不願透露身分的南竿居民表示，因為單位採分流措施，幾天用下來網路一切正常，但回到家其實很慘，手機可能打不通，想傳個Line都會延遲幾秒，更不用說傳圖片和追劇，根本跑不動。一旁的同事也抱怨，斷網已非首例，去年也曾發生一次，現在只能拿著手機慢慢等待。

中華電信表示，目前正用微波系統做第二重備援，可以自陽明山打到東引、再到南竿，供訊主要以島間航運、國防、軍事等政府單位為主，要等到公部門下班的離峰時段，公司挪頻寬出來，民眾才能正常使用，預計影響4000名島內用戶，國際海纜船最快於4月20日抵台搶修。