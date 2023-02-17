總部位於美國的記憶體晶片大廠美光，在去年12月宣布，全球將裁掉10%左右的員工，台灣廠區約有500人被裁。沒想到外媒今披露，美光總裁員人數恐達15%，比先前預期的還要多，美光發言人已經證實此事。

美媒BoiseDev報導，美光發言人Erica Rodriguez Pompen表示，為了讓計畫、業務、時間表與市場條件保持一致，美光現在預計裁員將接近15%，包括到2023會計年底的裁員。此外，該發言人也證實，美光還在削減高層薪酬，且在本會計年度結束前不會發放獎金。

另一媒體則報導，消息人士透露，目前暫停發放的獎金，預計可能會在11月恢復發放。如果美光裁員約15%左右的員工，總人數約落在7200人上下，目前並不清楚新一波削減的廠區或國家。

對此，Erica Rodriguez Pompen表示，如果一些組織或地區的裁員幅度高於平均水準，那麼另一些組織或地區的裁員幅度，就會低於平均水準。日前已傳出美光台中與桃園廠共裁500人，公司提供資遣費3個月及6個月失業給付。