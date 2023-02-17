富利康科技股份有限公司幾名遭解雇的高階主管今到公司外頭高舉「非法解雇」、「惡意開除員工」等牌，質疑遭公司惡意資遣。勞工局說，於2月初受理，召開第1次調解會議，會中協助釐清勞方訴求，分別包含恢復僱傭關係、給付資遣費及獎金、分紅、補償等項目，後續將再排定第2次調解會議。

拉起「勞工權益在哪裡」、「非法解雇」、「惡意開除員工」、「還我工作權」等字眼的紅字白底手舉牌，幾名遭解雇的高階主管17日上午到富利康科技股份有限公司門前開記者會，控訴從2月初開始，陸續遭公司惡意解雇，其中包含總經理、副總經理、財務長等高階主管就高達8名，員工也有10多位。

他們質疑是因為曾於廠內高掛白色抗議布條，表達對公司內部經營權和改選董事長程序瑕疵不滿，因此疑似遭秋後算帳，遭解雇的總經理林柏澄說，尤其是被資遣過程根本不符合正常程序。

董事長王益道接受媒體時回應，全案已交由律師和勞工局處理；而勞工局則說，勞工局於2月初受理勞方5人申請勞資爭議調解，並已召開第1次調解會議，會中協助釐清勞方訴求，分別包含恢復僱傭關係、給付資遣費及獎金、分紅、補償等項目，資方表示仍須將勞方訴求內容攜回公司研議，後續再排定第2次調解會議，並全力協助保障勞方權益。