台南捷運路網(摘自台南市政府官網)

交通部近日修正作業要點，捷運土地開發國有不動產出售，「除配合政策需要，經主管機關核准讓售予特定對象外」其他皆應公開標售。立委批評，未來「政策需要」這把大旗一揮，政府就可核准讓售國有不動產給特定對象，根本就是公正程序以外的巧門。

交通部13日公告「交通部大眾捷運系統土地開發國有不動產租售作業要點」第14點，並表示公告日即生效。該作業要點該作業要點主要是增加以下引號內的部分：土地開發國有不動產出售，「除配合政策需要，經主管機關核准讓售予特定對象外，以公開標售方式為之；」公開標售程序如下……（以下略）

立委洪孟楷表示，過往土地開發名義出售國有不動產，一向都有公開、公正的對外標售程序。但交通部的最新修正，卻讓各界覺得公正程序以外能有巧門。未來「政策需要」大旗一揮，政府就可核准讓售國有不動產給特定對象，對於國土長治久安絕對會有疑慮。

洪孟楷說，再者，目前不需要的國有土地等，政府部門應先反省其管理或無效活化，而非增加「能繞過公開標售程序、來獲得讓售」的接手資格。恐怕未來私相授受弊端將層出不窮，且對基層公務人員，徒增無謂的壓力及困擾。