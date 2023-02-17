台北市議員張斯綱位於士林的住處日前驚傳遭竊，張表示竊賊僅偷走小孩的紅包約3、4萬元，其餘物品都沒被偷。北市警中山分局循線到台中逮捕到兩名竊賊，清查兩嫌至少涉及6起竊案。張幽默表示，家中主要是小孩壓歲錢被偷，但「絕對不是家長騙他說是幫他拿去存起來」，後連帶發現家裡零用金也不見了，才赫然發現原來是失竊。此消息引熱議，大批網友相當驚訝，紛紛直呼：「好可怕！」

張斯綱昨（16）日在臉書發文表示，他家裡遭小偷了，事情發生在上禮拜，發現失竊時馬上就有報警處理，感謝警察同仁們的辛勞，已經順利抓到2名嫌犯。

張斯綱指出，嫌犯是竊盜慣犯，當天連偷了好幾個地方，連他住的社區都有兩層樓的住戶被偷，他們是從大樓後方格柵間隙鑽進來，再往上爬，從後陽台進入行竊。張透露，他家裡其實並沒有翻動或破壞的痕跡，是小孩發現過年放在抽屜的壓歲錢不見，「絕對不是家長騙他說是幫他拿去存起來」，連帶發現家裡零用金也通通都不見了，才赫然發現原來是失竊。

此文引發熱烈討論，網友紛紛留言：「好可怕！」「太可惡了」、「超級誇張！」「台灣不是騙就是偷，生活品質塔綠班全挖光了，生活過不去了」、「嚴懲不貸！」「我家遭竊，快一年，都還沒有破案，這款政府！平民百姓真可悲」。