日盛上選基金研究團隊表示，1月台股上漲1,127點，創20年來新高漲點。台股自農曆年假期之後，持續維持高檔箱型震盪格局，目前整體盤面選股不選市，指數區間震盪，中小型股相對活絡。台股評價因美國通膨已見高點、升息接近尾聲、俄烏戰爭影響淡化以及中國疫情解封，可望回歸過去20年平均約15~16倍本益比的區間位置。

元大投信則表示，去年第四季起，隨著聯準會升息進入後半場，全球股票與債券市場出現落底跡象，今年來通膨與經濟數字更進一步明顯降溫，市場預期資金收緊壓力減緩，帶動股債反彈。面對近期股債市輪動及對聯準會立場反映不一的行情，投資人需要一個低風險及資產重新配置的全新方案，去年8月元大發行元大全球優質龍頭平衡基金，成功募集逾新台幣200億元，是該年度台灣全市場募集規模最大基金，更奪下（Asia Asset Management）年度最佳新發行基金獎項。該基金聚焦全球龍頭企業股票與債券的跨國投資平衡型基金，秉持巴菲特注重企業護城河的投資思維，「存好股、選好債」只投資於高品質的股票、債券，完全不投資垃圾債（非投資等級債俗稱）。特別關注三大產業，包含主流趨勢上的科技成長股、民生必需及醫療照護領域來因應經濟循環各階段投資。

日盛上選基金研究團隊指出，台股將進入新一波法說會高峰，相關族群有望反映公司釋出的業績及展望訊息而有所表現機會，可留意展望動向。在產業基本面方面，包括電腦、手機以及電視等消費性產品均有機會在2023年第二季解決庫存問題，下半年多數產業回到正軌。預期中國新領導班子上台後將加大對房地產的資源傾斜以及出台擴大基建、刺激內需等政策，中國解封對供應鏈及需求均有正面效應。