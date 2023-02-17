確診新冠肺炎，症狀大多於1個月內恢復，但有不少人症狀持續1個月以上，奇美醫療體系統計，2022年至2023年共診治3029位後新冠病況門診病人，其中女性高達1942位，占64％，平均年齡為42歲；40至60歲者占三分之一以上，未滿18歲僅1成，後新冠病況好發於中年女性及慢性共病症者的族群。

45歲陳女士過去有氣喘病史，平常熱中登山健走，去年底確診新冠肺炎，康復至今已超過1個月以上，偶爾仍會乾咳、感覺虛弱，尚未恢復至確診前的狀態，至奇美醫學中心胸腔內科主治醫師張庭嘉門診就醫，診斷為後新冠病況，針對其症狀進行藥物治療，如今已順利康復。

張庭嘉指出，感染新冠肺炎後，經過前面4周急性期，大部份成人會痊癒康復，根據英國2021年國家統計資料顯示，約2成民眾症狀會持續或未完全恢復超過4周，即為美國CDC疾病管制暨預防中心定義的「後新冠病況」（或稱長新冠），而後新冠病況延續超過3個月者，只剩不到1成，兒童確診者則幾乎很少發生後新冠病況。

張庭嘉說，後新冠常見症狀包括呼吸系統（咳嗽、呼吸困難、體力耐力下降）、神經系統（記憶力專注力減退、認知功能變差、嗅覺味覺喪失）、心血管系統（心悸、胸悶胸痛、活動喘）、皮膚紅斑、蕁痲疹、腳趾凍瘡或疲倦、肌肉痠痛，精神方面亦可見憂鬱、創傷後壓力症候群及焦慮，急性期嚴重發炎者甚至可能形成肺部纖維化等不可逆的傷害，影響到日常生活基本的肺活量。

尤其，後新冠病況好發於中年女性，以40至60歲者居多，另慢性共病症者如糖尿病、心血管疾病、抽菸、氣喘、肺阻塞、慢性腎衰竭、肥胖及新冠肺炎急性期即具多重症狀者，亦為潛在高發生風險族群。

張庭嘉提醒，確診後如症狀持續超過1個月以上，建議於胸腔內科或感染科門診追蹤治療，以減少後新冠病況發生，即使感染過後，仍要預防重複感染、再次確診。