殲-20戰機生産車間

殲-20A是中方最先進的隱形戰機，據專家說，它的庫存量今年很可能超越美國空軍的F-22「猛禽」（Raptor）戰機。而這顯示，解放軍在隱形戰機的生產上可能超越美軍。

據《歐亞時報》（The EurAsian Times）16日報導，倫敦智庫國際戰略研究所（IISS）所長奇普曼（John Chipman）15日在2023年軍力平衡（The Military Balance 2023）線上發布會中說，近5年來，解放軍戰機機隊持續發展，而隱形戰機的存量預計很快就會超越美國F-22戰機。

奇普曼說，軍力平衡資料庫顯示，中方有150架殲-20A戰機。儘管美國也在增產F-35A五代戰機，目前數量約達360架。不過，他指出，中方的國防工業產量顯示，他們正迎頭趕上。

奇普曼說，要是按照目前的速率交機，到今年底時，殲-20A機隊的數量就能超越F-22。而據2022年11月的報導說，北京動用了一流的脈動總裝生產線，以加速交付殲-20「威龍」隱形戰機。

據悉中方已打造超過150架殲-20戰機，而美國空軍原本打算採購750架F-22，以針對21世紀打造一支規模龐大的隱形戰機機隊。然而，由於華府認為，用這麼昂貴的戰機來進行反恐和反暴亂行動不符合成本效益，因此2012年關閉生產線時，只打造了186架。

美國為何無法復產F-22隱形戰機

如今美國把重心放在價格較能負擔，用途也更廣的F-35上。但F-22可望持續服役到2030年，以維持美國的空優。而北京當初會打造殲-20，就是為了和F-22較勁。先前盛傳，美國只有不到100架「猛禽」處於可戰鬥狀態。不過，美國目前正在研製的下一代戰機最後將取代F-22。

整體來說，中方提高殲-20的產量，是要對付美國持續部署到亞太的F-22和F-35隱形戰機。儘管北京並未正式提供任何有關部署了幾架殲-20的資訊，但中方空軍宣布，它們已全面部署五大戰區。