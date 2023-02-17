國民黨杯葛立院議事、國民黨主席朱立倫今批評台灣「低薪、缺工、缺才」，民進黨新聞部張志豪表示，現階段國人最關心的，就是3800億的疫後特別預算和條例的審查及通過，杯葛陳建仁院長的施政報告，根本就漠視民意。

他也呼籲，廉價的政治口水，並不會讓台灣更好，過多的事實扭曲和批評，朝野沒有團結和諧，很多總體經濟面的問題就無法有效快速解決。

張志豪表示，2021年國人的實質總薪資，較2015年成長7.6％，打破馬政府時期薪資停滯及倒退的困境。另根據人力銀行調查，社會新鮮人的起薪也創近10年的新高。

張志豪指出，青年就業一向都是行政院的施政重點，都是要協助青年與產業所需人才銜接，因此推動「投資青年就業方案」、「青年就業領航計畫」，並配合「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」等相關方案。

至於產業缺人才的情況，張志豪說，政府持續辦理「亞洲‧矽谷推動方案」、「智慧國家方案」、「台灣 AI 行動計畫」、「台灣 5G 行動計畫」及「關鍵人才培育及延攬方案」等，積極強化職業訓練，2022年共計訓練22307人，及協助719家企業辦理員工訓練。

張志豪強調，面對少子女化的挑戰，今年中央政府總預算，少子女化對策經費達1088億元，較去年成長280多億元，成長35％。而且過去幾年也已經陸續落實各項政策，包括「擴大補助不孕症」、增加有薪「陪產檢及陪產假」、「提高育嬰留停津貼」等，傾全國之力推動照顧養育子女的家庭。

他表示，台灣社會的人才培育與經濟發展，需要社會各界的通力合作，請國民黨說到做到，提出解決方案，進行良性的政策對話。