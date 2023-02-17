大陸籍錢姓男子2018年8月來台單車環島，雨天停靠高雄市路竹區某路燈下，慘遭電擊身亡，家屬跨海提告求償1165萬元；高雄地院日前審結，判市府工務局和包商有過失，須賠償463萬多元。高市府上訴後，合議庭認為，案發前半年該處曾發生漏電後並未加以維持，認定養工處確有過失，駁回上訴維持一審原判，全案還可上訴。

2018年8月16日高雄下大雨，從大陸來台單車環島的38歲錢姓男子行經路竹區大公路，停靠路燈旁休息時遭電擊倒地，1對父女經過，見錢男左手靠在路燈底座，身體趴在路燈處，上前救人時女兒的手也被電麻，嚇得縮手告誡父親，趕緊報案，警消趕抵時錢男已氣絕。

高雄地檢署偵查時，電機公會函覆指出，路燈漏電確有可能造成死亡，且錢男的左前臂至左手腕處有明顯電擊痕跡，相驗遺體直接死因為「電擊性休克」，其他原因則為「左手有多處電擊燒灼傷」，足證遭路燈電擊而死。

錢男父母跨海向高市府及承包商騏明實業提出國賠，求償1165萬元；高市府工務局和包商辯稱，大陸並無設置管理欠缺的國賠責任，不適用本國法律，且法醫研究所和電機技師公會未認定是路燈漏電所致。

高雄地院審理後，審酌報案人中的女兒救人時因接觸該路燈遭電擊，並認定錢男係遭「電擊性休克死亡」，死因明確，判決工務局及包商敗訴，須賠463萬多元。

全案上訴二審後，合議庭認為，案發前半年該處曾發生漏電後並未加以維持，認定養工處確有過失，駁回上訴維持一審原判，工務局須國賠463萬，全案還可上訴。