陳俞安女友（黑衣）頻頻難過拭淚，陳俞安哥哥的妻子上前安慰。（蔡明亘攝）

陳俞安女友（黑衣）難過落淚，陳俞安哥哥的妻子上前安慰、幫忙擦眼淚。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

曾獲2018年亞運金牌的「龍舟天菜」陳俞安，16日凌晨連車帶車摔入14米深工程涵洞，搶救後仍不治身亡，親友與師長悲痛萬分。今相驗遺體，陳的女友也現身殯儀館掩面痛哭，她表示，昨上班時接獲噩耗，立刻請假趕赴醫院見男友最後一面，也希望能釐清男友死因真相，給男友一個交代。

陳俞安的女友今現身殯儀館，忍不住難過情緒頻頻拭淚，她分享，陳平時每周都會有3天，從桃園去台北，無償為原住民小朋友教學，該條路線平時已走過很多次，豈料會發生事故。接獲消息當下，她正在上班，男友已宣告不治在太平間，起初心情相當錯亂，不知如何反應，立刻請假趕到醫院，見男友最後一面。

陳俞安的女友提到，他們2人已交往1年多，平時陳只要去教學、移地訓練或參加比賽，都會特別和她分享過程與心得，還知道她不懂運動專業術語，特別把過程講得簡單明瞭，從中不僅可感受到她對女友的關心，也可見陳對龍舟、輕艇運動有多麽熱愛，甚至去年還去運動競技節目《全明星運動會》擔任教練，陳曾向她提到「學生有回饋，他就會很高興也極具成就感！」

陳俞安的女友說，希望檢警單位能還給家屬一個真相，究竟工程方面有沒有一絲疏忽，導致意外發生，待真相出爐，也是給心愛的男友一個交代。