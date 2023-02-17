白沙屯媽祖進香團逾11萬人隨香創歷史紀錄，信眾擠滿北港朝天宮周邊。（張朝欣攝）

白沙屯媽祖抵達北港朝天宮！ 超震撼！10多萬信眾齊喊「進喔！」

苗栗縣白沙屯媽祖進香團17日中午抵達雲林縣北港朝天宮，依3進3退古禮衝進朝天宮廟門，隨後由執事人員完成安座儀式，逾11萬人隨香創歷史紀錄，信眾們湧入人口不到4萬的北港小鎮，大街小巷滿滿人潮。雲林縣長張麗善率縣府1級主管恭迎媽祖聖駕，祈求大家平安順利。

「進喔！」白沙屯媽祖鑾駕17日中午12點7分抵達北港朝天宮，廟周邊擠滿進香人潮，鑾駕在廟口50公尺前整隊後，依古禮3進3退，最後衝入廟門，現場歡呼聲不絕於耳，場面十分壯觀，震撼所有在場信眾，一些國外旅客直呼「wonderful」、「my god」，讓旁邊國人會心一笑。

雲林縣長張麗善表示，今年是疫情趨緩後首次白沙屯媽祖進香活動，人數逾11萬人創下歷史紀錄，媽祖鑾駕一進到雲林縣境，在地信眾熱情相迎，供應各種餐飲、結緣品，有如一家人般，讓外縣市信眾備感溫馨，她祈求媽祖能保佑大家平安順利、國泰民安。

白沙屯媽祖進香團是全台徒步進香歷史最悠久、路程最遠的進香團，約有200年歷史，往返達400公里，信眾徒步隨香，展現香燈腳的虔誠信仰，最特別之處在於進香路線沒有事先經過規畫，完全由神轎內媽祖指示轎夫行進，每年神跡不斷，讓信眾傳誦不已。

1名來自台中的隨香信眾說，今天天氣非常好，太陽曬得大家暖烘烘的，感謝媽祖保佑。沿途許多人提供麵包、包子、飲料與休息場地，媽祖將大家的心連結在一起，他每年都會參加，感受媽祖婆的神恩。