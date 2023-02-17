台南市議會國民黨團昨天舉行記者會，呼籲民進黨主席賴清德真要改革排黑，請從台南開始；民進黨團今天出面挺賴清德排黑決心，更反批國民黨「無嘴說自己」，建議朱立倫帶領國民黨跟進民進黨的排黑條款。

國民黨團書記長蔡育輝回應，國民黨團是希望立法院通過相關陽光法案立法，要求政黨中央、地方幹部不要經營、關說政府各項工程，全國須有一致性，且適用於各政黨，而非針對個人。

台南市議會民進黨團今天舉行「國民黨無嘴說自己」記者會，包括黨團總召郭鴻儀、副總召陳秋宏、幹事長蔡筱薇、發言人李宗翰及朱正軒、周嘉韋、鄭佳欣、陳皇宇、沈震東、余祝青、王宣貿、沈家鳳、蔡蘇秋金、李啟維、林依婷、黃肇輝等人出席，要求國民黨跟進民進黨的排黑條款。

民進黨團總召郭鴻儀指出，對於國民黨團昨天開記者會潑糞相當不以為然，顯然在野黨害怕民進黨決心與魄力的表現，「無病伸吟」打壓民進黨改革氣勢。他說，過去賴主席擔任台南市長時，就以說到做到、雷厲風行著稱，加上其高道德標準，黨內黨外多位資深議員絕對記憶猶新，所以國民黨擔憂民進黨改革成功而唱衰，呼籲國民黨有證據就提出，民進黨禁經得起考驗。

幹事長蔡筱薇表示，民進黨以高於法律、與黨規定的標準，通過黨公職排黑提案，凡曾參與犯罪組織者、性侵害犯罪或兒少性交易者，或曾犯檢肅流氓條例、毒品、槍砲彈藥刀械管制條例等，只要經起訴，就不能擔任黨職或競選公職。

蔡筱薇強調，國民黨近日回頭擁抱黑金的苗栗縣長鍾東錦，對比賴清德大刀闊斧處理民進黨內情況，兩黨排黑標準高下立判。發言人李宗翰表示，包含炒股案的傅崐萁立委、涉貪的宜蘭縣長林姿妙，國民黨主席朱立倫為了2024總統大選，迄今仍未給予相關處份，難道國民黨沒有改革的魄力嗎？

民進黨團強調，賴清德對於排黑及處理學倫相關魄力，相信大家都看在眼底，建議國民黨跟進民進黨的排黑條款，勇於改革「反黑金」。