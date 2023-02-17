西卡的產品主要被用於對牆壁、屋頂和地板進行加強和防水工程。該公司指出，去年營業利益增加13.5%，來到創紀錄的15.8億瑞士法朗(約17.0億美元)，符合自己的財測，並優於分析師預期的15.7億瑞朗。

執行長Thomas Hasler在聲明中說：「在充滿挑戰的市場環境下，我們在銷售和獲利方面都取得了創紀錄的成績」。「在西卡歷史上，我們的銷售首次超越100億瑞朗」。

2022年淨利增長10.9%，為11.6億瑞朗，低於預期的11.7億瑞朗。西卡還提議增加派息，從2021年的2.90瑞朗增加到3.20瑞朗。

營益率來到15.1%。

西卡在去年受惠於建築活動的增加，包括進軍政府的基礎建設計畫，修補橋梁、隧道，以及工業和商業建築等。

去年該公司提高售價約16%；在加拿大和美國建造了5家工廠；並進行兩次收購，以擴大全球業務。

該公司全年銷售增加13.4%，為創紀錄的104.9億瑞朗。