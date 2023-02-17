南投縣文化局前局長、藝術家游守中贈送林明溱一幅畫，讓他帶進國會辦公室。（楊靜茹攝）

用路人下竹山交流道習慣行駛堤防道路（東埔蚋路）往溪頭路段，林明溱將建議擴寬改善。（楊靜茹攝）

林明溱預估南投市青年住宅年底竣工後開放申請，未來竹山也要蓋青年住宅。（楊靜茹攝）

南投縣立委補選國民黨候選人林明溱，15日提出竹山鎮交通改善政見，建議南雲交流道預留銜接口規劃一條東西向、通往西濱的快速道路，經二林工業區、彰化高鐵站；民眾下竹山交流道習慣行駛堤防道路（東埔蚋路）往溪頭路段，將擴寬改善；加上竹山鎮竹夢兒童公園、親水公園等設施，可望吸引1.5萬年輕人返鄉定居。

「10個月任期不見得做得完，不過總要有人提出來。」林明溱說，他擔任立委成功爭取南雲交流道，造福竹山鎮、名間鄉及鹿谷鄉，建議從南雲交流道北端銜接口，再興建一條東西向、通往西濱的快速道路，將行經二林工業區、彰化高鐵站等，可造福彰化、雲林及南投居民。另用路人下竹山交流道後習慣行駛堤防道路（東埔蚋路）往溪頭路段，將擴寬改善，更方便通行。

林明溱認為，除了改善竹山交通，加上竹山鎮已經動工的竹萝兒童公園，並建議「東埔蚋木屐寮滯洪生態園區」附近引水圳及東埔蚋溪的水蓋親水公園，目前南投市青年住宅毛胚大致完成，預估年底竣工開放申請，未來竹山也要蓋青年住宅，可望吸引1萬5千人回竹山定居通勤上下班。

林明溱再次強調，表態參加南投補選的人選，對上蔡培慧的民調都不理想，所以國民黨中央才會徵召他參選，他認為當初國民黨栽培他，如今黨有需要，才答應回鍋迎戰，主要幫南投縣守住這一席立委，也要幫年輕人爭取時間為2024年大選做準備。