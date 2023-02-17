溫暖親切的永慶房屋經紀人李敏華，30多歲才踏入房仲產業，但是經過數年奮鬥，她如今已成為獨當一面的優秀經紀人，連帶的也讓她的收入三級跳，月收已破6位數、年收上看兩百萬！

面對這樣的成績，她笑笑地表示，自己能有這樣的成果，要歸功於永慶房屋良好的師徒制度、團隊服務精神；以及新人時期的收入保障。換做到別的地方，自己還能不能那麼成功就不好說了。

台企高幹轉戰房仲業 挑戰薪水天花板

擁有國貿、會計、統計知識背景的李敏華，在學校畢業後自然而然地到會計師事務所服務，但由於個性不喜歡靜態工作、反而喜歡跟人聊天互動的她，在機緣之下，轉職從事電話行銷，銷售印表機耗材給中小企業；後來又輾轉到知名企業裡擔任行銷企劃，負責年度廣告提案、展場活動等工作。

後來公司西進，也提供歷練機會給李敏華，但是想要待在故鄉的李敏華考慮再三，最後還是忍痛放棄機會。「跟公司到東南亞打拼，責任更大當然薪資也會更多，但我不願意離開台灣。」李敏華表示，「但這件事也讓我想到，自己待在台灣的話，還會有同樣的高薪機會嗎？」

永慶師徒制、團隊服務精神 新人學習沒在怕！

抱持著這樣的大哉問，李敏華求助於朋友們。「當時我的朋友覺得我有豐富的業務經驗，就推薦我挑戰總價最高的房仲業。我自己也認為這是一個很好的磨練機會，不僅有高薪機會，能夠買得起房地產的人，很多都是成功人士，一定有我可以學習、未來在職場上運用的地方。」

但是要加入哪一間房仲公司呢？李敏華後來選擇了擁有提供收入保障和一對一師徒制的永慶房屋。「永慶房屋提供業務新人『前9個月每月5萬』的收入保障，現在更推出期間限定的『鴻兔大展512專案』，將新人的收入保障加碼到前12個月每月5萬，基本上新人時期的收入都不用擔心。而且『一對一師徒制度』對我的幫助真的非常大！永慶房屋的學長姊們，不會因為你是新人就把你晾在一旁，而是從帶看、收斡、議價、簽約、用印、完稅、交屋，所有環節都帶著你，讓你從做中學。」

憑藉著一對一的知識傳授和自己努力，李敏華陸續做出成績，如今月收穩定6位數，年收在200萬元上下。「當初跟著公司去東南亞，說不定還領不到這個水準！」李敏華笑說。

李敏華表示，永慶房屋的團隊服務精神，讓新人的成功機會倍增！（圖/永慶房屋提供）

房仲的人生歷練 其他地方無可取代

加入永慶房屋5年的李敏華，除了存摺數字的不斷增長，自己的人生歷練也變得更為深邃、眼界也更廣。「這份工作很容易認識到許多高資產客戶，這些高資產族群需要你的專業知識，做出購售屋的決策。你會知道自己其實是有專業、可以幫助別人，會有很有成就感。」李敏華表示，「而且幾次服務下來，往往都可以跟這些客戶變成好朋友，他們也會分享自己在工作職場、在人生決策上的見解和趣聞，自己從中也獲得很多過去沒吸收到的知識。」

李敏華也補充，現在房仲業的環境也改變很多，過往忙到凌晨1、2點的狀況已不付存在。「現在科技那麼進步，很多工作只需要一支手機就完成了。再加上永慶講求團隊服務，偶爾臨時家裡有事、或是想跟親人出遊，團隊都會支援，可以安心休假去。」

在永慶 新人永遠不缺機會

面對台灣當今的低薪困境，李敏華很歡迎所有想要賺取高薪的年輕人或轉職者，投入房仲業行業。「很多人可能會覺得房仲高薪沒錯，但是做業績很難。不過永慶品牌早已人人知曉，民眾都很認同永慶『先誠實再成交』的精神，都會主動上門詢問房市問題，新人真的不用怕沒有服務機會。」

李敏華也指出，在永慶房屋，大家是用團隊服務的方式相互幫助。讓每個人即使遇到困難時，都能獲得支援。「我自己也有過一段低潮期，是當時的黃俊傑副總、劉錦峰店長在我低潮時給予協助和機會，我非常感謝他們。」李敏華表示，要在房仲業裡成功，比的是氣長、而不是比氣盛。只要耐得住，人人都有機會，但是若不主動跨出第一步，機會永遠不會到來。