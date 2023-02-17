根據2021年勞動檢查年報統計顯示，營造業發生重大職業災害比率偏高，死亡人數佔全產業約49％，其中又有20％與臨時構造物相關，但關注度甚少，勞動部勞安所因而引進國外第三方稽核制度，希望有效減災，也建議行政院工程會應先納入公共工程契約範本內要求，未來期待能夠納入職安法規中。

勞安所指出，營造業職災中其施工架、模板支撐、擋土支撐及工作平台等臨時構造物更是造成災害發生的主要媒介物。從職災案例顯示，設計階段未適當考量施工時可能的風險、未適當設計及配置等，均是造成災害的主要原因。此外，臨時構造物在整體管理措施上仍有不足，若能在現有臨時構造物的管理措施上輔以第三方稽核制度，優先針對施工架及模板支撐等臨時構造物的設計與施工進行稽核管理，可以有效避免因認知錯誤或專業技術不足所導致的不當設計或不安全的施工行為。

勞安所說，第三方稽核制度著重於源頭管理與重點安全事項檢核，以確認所有的構件都能發揮應有的效果，因此設計階段之設計圖說及設計載重均應進行檢核確認，現場實地稽核應檢核是否落實按圖施作，透過施工架等構件之取樣及實際測試，可確認構件性能是否符合設計的需求。藉由第三方稽核的外部協助，就受稽核範圍之作業項目做安全性確認及給予改善建議，受稽核之事業單位除進行相關改善。

為落實並加速營造業者對後續第三方稽核制度之推動，勞安所並編撰「臨時構造物第三方稽核指引」，供事業單位參考使用，使施工架與模板支撐在設計規劃階段就導入第三方稽核制度，藉由強化源頭管理機制，透過事業單位自主安全管理方式，達到提升臨時構造物安全及預防職業災害的目的。

勞安所副研究員張智奇指出，第三方稽核為未來趨勢，支付費用雖由申請方負擔，但建議應於發包時即編列經費， 納入工程契約內，強化對工程的安全掌控。