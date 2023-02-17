中市陳男怒告從事八大行業的黃女，誑稱為籌購屋頭期款及加盟創業，不得不續做性交易，他為愛沖昏頭，不讓她再賣淫，才「出借」300萬元，但她拿到錢態度就變冷，只還150萬元就翻臉拒還，辯稱是「贈與」；黃女抗辯，感情生變後，贈與變借錢。法官認定，陳未要求借據及擔保不符常情，以證據不足判駁回，可上訴。

陳男指控，去年2月間，他認識在八大行業工作的黃女，兩人約會出遊，他剛好有儲蓄險到期，詢問有無投資建議，她竟利用他愛慕之情，吐苦水誑稱，購屋要籌頭期款，又加盟創業辦貸款，才不得不繼續做性交易，還傳給他購房及加盟餐飲網址。

陳男表示，他誤信黃女缺錢，也不願她從事性交易，去年4月13日匯了300萬給她，豈料，她收到錢，態度逐漸變冷淡。他以母親需要資金為由要求歸還150萬元，她同年4月22日返還，但他後續再催討餘款，黃卻改口錢是贈與，拒不清償。

黃女抗辯指出，陳男有意追求，在自由意志下贈與300萬元，事後，以母親需資金要討回150萬元，她念在相助之情歸還，但兩人感情生變後，陳就改口該筆款項是借款，要求再還150萬元。此外，她確實買了預售屋、有加盟計畫，並未詐欺。

法官勘驗兩人Line對談，陳：「如果先拿回150，會不會太臨時」、「麻煩妳了」、「對不起」，「這不是我樂意的相處模式（我只是被感情沖昏頭）」；「如果我們只是當朋友，我頂多只能給你150」，「希望妳願意相信我，跟我交往好嗎？」，「我不想妳再去做那個，所以，把妳需要的都給妳」等語。

法官認為，雙方並非交往，認識也不久，陳男要求還錢何必道歉？且未要求寫借據或擔保，不符一般借貸常情，陳舉證證據不足，認定款項為是「贈與」。