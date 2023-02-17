警方在後壁湖浮潛區找到手腳沾滿油漆、精神恍惚的失婚男子，所幸男子經開導後想通了，沒釀成憾事。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

警方在後壁湖浮潛區找到手腳沾滿油漆、精神恍惚的失婚男子，所幸男子經開導後想通了，沒釀成憾事。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

恆春失婚男子想找前妻復合，但卻遭到拒絕，感到絕望的他傳了封訊息給前妻，內容是「永別了、我恨你，到今天就結束了」，前妻看到後擔憂男子做傻事，趕緊報警處理，警方獲報後果真在後壁湖浮潛區找到手腳沾滿油漆、精神恍惚的男子，所幸男子經開導後想通了，沒釀成憾事。

據了解，失婚男子在傳訊息給前妻後，一人獨自開車離家，前妻看到男子留下「永別了、我恨你，到今天就結束了」等語後，驚覺事情不妙，但因人不在恆春而是在台中，所以趕緊報警求助，希望透過警方協尋管道找到前夫，阻止對方做傻事。

恆春警分局獲報後，開始協尋失婚男子駕駛的車輛，經調閱車牌辨識系統後，發現該車最後行經車城鄉泊逸飯店北向南，再經調閱行動電話發話位置後，查到該車位在龍水所轄區，該所員警立即加強查察該車輛。

不久後，龍水所員警黃俊豪在後壁湖浮潛區發現該車，隨即上前關心，不料當警方打開車門時，刺鼻的油漆味及有毒塑味撲鼻而來，只見失婚男子手腳沾滿油漆、精神恍惚，黃員見狀後請求協助將男子送醫，但失婚男子拒絕。

在好言勸說下，失婚男子終於隨警方回到派出所清除身上的油漆，警方還貼心地買牛奶給男子解毒，失婚男在警方的細心照料下，逐漸卸下心防，並主動傾吐心事，最後在警方的開導下，他終於看開與前妻的關係，不再執著，也答應警方不再做傻事。

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