2月20日為農曆2月第一天，每個人運勢都將出現變化，《科技紫微網》運勢專欄分享生肖雞、生肖羊、生肖牛財運超旺，不論是投資或購買彩券上，都可獲得不錯的成績，可好好把握。

另外農曆2月愛情運勢最旺的為生肖蛇、生肖狗、生肖虎，單身者不但可將自身優點展現出來，甚至有機會能夠脫單，有伴者則是感情穩定彼此能夠坦誠相見、互相包容，相處上十分融洽，愛情甜蜜得令人羨慕。

【3生肖財運旺】

▍生肖雞：

生肖雞在農曆2月長期投資案的報酬率增長幅度將會非常大，建議應看準時機，適時脫手。經商者能找到新的商機，只要大膽果斷行動，就能命中紅心。

▍生肖羊：

生肖羊在農曆2月可嘗試購買彩券，中獎機率將會非常高，但切記不可沉迷，以免玩物喪志。主業收入也會有所增長，這都要歸功於他們平時的努力。

▍生肖牛：

生肖牛在農曆2月投資標的方面會有實際的回報，存款帳戶裡可觀的數目進帳使他們心花怒放，但可不要將其揮霍一空，盡量留一些用在下一次投資。

【3生肖愛情運旺】

▍生肖蛇：

單身的生肖蛇在農曆2月能將優點和聰明展現出來，吸引不少異性的注意，這時他們只需要細心觀察，就能從言行舉止中捕捉愛的訊息，有伴侶者則是戀情發展將進入黃金期，此時雙方只要理性、冷靜，愛情上的不如意並不會影響感情，若能在細節上更體貼關懷戀人，對方會感到溫暖窩心，並會更加信任和依賴。

▍生肖狗：

單身的生肖狗在農曆2月幸福終於被看到了，雖繞了好大的一圈有些費時，但找到對象的心情可不會受影響，盡情享受愛與被愛的喜悅，有伴侶則是愛情的天空一片晴朗，不管是已婚或戀愛中的情侶，都可過得逍遙自在，沒有內患，更沒有外患，愛情甜蜜得令人羡慕。

▍生肖虎：

單身的生肖虎在農曆2月將吸引不少異性的注意，他們很享受和你在一起時的輕鬆感，甚至其中會有人愛上他們，這是開展戀情的好時機，有伴侶者則是本月愛情運勢強盛，彼此能夠坦誠相待、互相包容對方缺點，相處十分融洽，不妨可多拜訪對方父母，讓關係早日確定下來。