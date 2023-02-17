「永遠的巨星」劉文正離開螢光幕30多年，近日遭傳烏龍死訊，也使前經紀人夏玉順成為眾矢之的。多年來劉文正的行蹤始終相當神秘，除了夏玉順外，似乎演藝圈已經沒有人能聯繫上他，就連民眾也不曾拍到他的身影，媒體人麥若愚透露，多年前曾有知情人向他透露，其實劉文正在菲律賓買下私人島，當地有管家、守衛，很少外人進入，戒備森嚴，也難怪他引退後幾乎沒人看過他。

前經紀人夏玉順先前突曝出劉文正死訊，並稱他是因心肌梗塞病逝，隔天他就自打臉，澄清劉文正活得好好的，因有人頻邀他參加商演，才不得不捏造死訊，當時夏玉順稱有聯繫上劉文正，對方人在拉斯維加斯，但劉文正的阿姨則表示，他人在菲律賓，生活低調，聽聞「被死亡」也相當傻眼。

獨! 劉文正在菲律賓? 麥若愚:住私人島嶼有守衛!

對於劉文正的動向說法不一，外界也霧裡看花，媒體人麥若愚近日則在《國民大會》表示，劉文正的二姨稱他在菲律賓，跟麥若愚當年所收到的消息不謀而合，他回憶幾年前有位女導演拍了紀錄片，內容是台灣的流行音樂過去對馬來西亞的影響，但後來在台灣沒上映，對方找他當活動主持人，工作完後大家一起聚餐，現場有位哥哥級的長輩自曝知道劉文正的下落，並稱其實他人不在美國，而是菲律賓。

麥若愚說，這位長輩表示，劉文正的房產很多，但有個地方他很常去住，就是菲律賓的私人島，當地的小島數量高達上千，多年前劉文正砸錢買了一座島，「以劉文正的財力買下一個島不為過」，而他的好友多半住在馬來西亞跟新加坡，這位長輩還自曝去過劉文正的島嶼，要坐遊艇才能到。

麥若愚形容，聽說該島戒備森嚴，有守衛、管家，會幫忙運送物資，該位長輩更表示，自己之所以跟劉文正特別熟，是因為早年包過劉文正的秀，麥若愚聽聞後半信半疑，但也覺得似乎很合邏輯，因為全世界的狗仔多年來沒人找到過劉文正，加上美國當地也有不少華人，不可能從來沒人認出他來，如果是在菲律賓的私人島就有可能，因為閒雜人等都無法進去，加上當地的島嶼多，一般人也不可能猜到他待在哪個島，認為劉文正多年來可能是用這招才能做到行蹤成謎。