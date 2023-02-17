櫃買指數相對強勁，今天開低走高，逼近前波高點，集中市場金融股股息題材，抵銷台積電的弱勢，大盤低檔有撐。國泰證期顧問處協理簡伯儀分析，美國今年1月生產者物價指數（PPI）為去年3月以來最低漲幅，高於市場預期的5.4％，但低於修正後前值為6.5％；剔除波動較大的食品和能源後，1月核心PPI年升5.4％，高於市場預期的4.9％，數據表明通美國通膨逐雖然正在降溫路上，但速度已經減緩。未來通膨雖有持續放緩趨勢，預期聯準會未來升息的壓力不小，升息因素仍不時成為股市干擾多空的主要因素之一。

美元指數近期出現轉強，指數不但越過月線反壓，甚至已經來到季線，表現強勢，亞幣受此影響最近轉弱，指數回測季線，台幣近期貶破30元，若美元持續上揚，不利近期台幣出現升值，對於資金行情推升不利。

外資期貨未平倉多單出現減碼，現貨市場受到美股回檔出現調節，本土投信在集中市場持續加碼，法人偏向中性偏空；後續國際股市若無法維持強勢，預期在外資主導大盤，不利指數續彈。

日線技術指標中，日KD維持高檔交叉往下、RSI回落，MACD紅的柱狀體也縮小，加上短期均線近期上揚趨勢趨緩，台股短線預期有整理機會。今天收周線，本周下跌106.95點，惟中長期維持在上升趨勢線上，以中期來看，目前估計高檔震盪型態。