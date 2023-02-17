一代巨星劉文正淡出歌壇多年，日前被前經紀人夏玉順爆出於去年心肌梗塞病逝，不過事隔一天便改口稱對方還著，動機是不想讓他的生活遭外界打擾，烏龍死訊曝光後，讓得知噩耗後情緒潰堤的方文琳破涕為笑，不過昨(16日)卻又曬出眼睛疑似哭到浮腫的照片，再次讓網友好奇發生何事。

劉文正日前傳出死訊，由他一手捧紅的「飛鷹三姝」成員方文琳，得知噩耗後一度情緒崩潰，事後更發文表示：「沒有劉大哥不會有方文琳這三個字，感念的心從來不曾因為時間停止過」，接著強調：「在與不在，只要存在自己心裡就好」，沒想到隔天證實是烏龍死訊，讓她忍不住感嘆：「這件事情我本就抱著半信半疑...因為再怎麼樣都是要劉大哥家人說了算」。

不過事隔數小時後，她曬出一張運動完正在歇息的自拍照，接著寫下：「無論事情怎麼變換、永遠不變的是做自己喜歡的事情、維持原有的步伐」，似乎道出近日來的心聲，不過一雙眼睛卻疑似哭到略顯浮腫，讓粉絲關切究竟發生何事?對此，她則是解釋：「這幾天鼻子過敏的非常厲害，只要一過敏雙眼皮就會變大，眼睛變腫，雖然昨天還是有流些眼淚..但這真的是過敏引起的啊」，這才讓所有人放心不少。

方文琳1985年從《綜藝金榜》歌唱比賽項目脫穎而出，被歌壇巨星劉文正相中簽入旗下公司，並與裘海正、伊能靜組成「飛鷹三姝」出道，隔年還推出個人專輯，可見人氣居高不下，不過因為與歌手王傑相戀，讓她一度無心演藝事業，還為此與恩師劉文一度鬧翻。