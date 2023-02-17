當房屋要出售時，往往要針對房型、屋況、座向、樓層、區域行情等資訊綜合評估，才能計算出可能的房價。這有賴專業的房仲經紀人為屋主全面分析，才能精準估算。消費者往往也信賴房仲專業，願意接受房仲經紀人的建議。但是有不肖的黑心房仲卻利用消費者的信賴，聯手投機客行低賣高賣的惡劣行為，坑騙消費者。永慶房屋陳芸鴻經紀人，就曾經遇到一名客戶險遭黑心房仲騙走高達300萬元的房價！

黑心房仲以屋況差為由 估低近300萬元房價

幾年前陳芸鴻經紀人在麟光捷運站周遭做社區服務的時候，發現一棟公寓正打算出售，進一步了解後發現屋主開價1320萬元出售33坪的房子，換算下來單價僅有40萬元，是周遭平均行情的8折，嚴重偏離行情。於是陳芸鴻經紀人輾轉聯繫上屋主，向屋主說明，這個區域裡公寓類型的物件，成交行情都有50-55萬元的水準，不曉得為什麼屋主只開價40萬元？

屋主向陳芸鴻表示，當初想要賣房子的時候也沒想那麼多，當時有一名房仲毛遂自薦說能協助賣房，就委託給他。那名房仲指稱，房屋因為屋況不佳的關係，單價只能賣到40萬元，所以才這樣訂價。

永慶完整揭露成交行情 助屋主挽回房價

陳芸鴻聽完之後，便問道：「那名房仲除了屋況的分析之外，他還有提供實價登錄資訊、跟您分析說明房屋周遭的成交狀況嗎？因為這個價格跟實際行情完全不符。」屋主皺了皺眉頭，表示自己從來沒看過類似的東西。於是陳芸鴻拿出實價登錄資訊，向屋主表示，這區域附近的公寓的平均行情約坐落在50-55萬元，就算屋況較差，單價也有約莫50萬元的水準，房屋總價應可賣到1650萬元。

屋主聽完陳芸鴻的分析大驚，表示原本委託的房仲都沒跟他說這些資訊！最近還跟他說找到一名誠意買方，願意出42萬的價格購買，幾天後就要簽約。本來還以為該價格超出行情而喜出望外，卻是明擺的坑殺！

黑心房仲到最後一刻 仍在坑騙消費者

得知自己房屋真正價值的屋主，遂同步給陳芸鴻協助售屋。陳芸鴻運用永慶房屋獨有的團隊聯賣制度，在幾天內就找到適合的買家，最終以50多萬元的單價、總價約1670萬元順利成交。交屋時，屋主向陳芸鴻表示，當初自己也擔心永慶會不會為了騙委託，而故意開高價。沒想到永慶房屋提供的資訊透明完整、估價也精準，才讓他的房屋順利成交。

屋主更透漏，後來那名房仲還不死心，也似乎不知道屋主已經了解房屋的價值，還打電話說能賣到48萬元，到最後一刻都還在欺騙！

永慶房屋提供諸多誠實服務 捍衛消費者權益

陳芸鴻表示，大多房仲都了解誠信是最重要的價值，因此願意愛惜自身羽毛，誠實提供消費者資訊。但市場上仍有部分不肖的黑心房仲，利用坑騙和低買高賣的方式，聯手投機客賺取不道德的利益。

消費者如要保護自己權益，不遭黑心房仲坑殺，最簡單的方式，就是多詢問各家房仲業者，不但要請房仲提供完整的實價登錄資訊，還要請他們仔細說明估價原因。接著再比對各家房仲業者的資料和說法，是否有隱匿資訊的狀況，最後選擇誠實的房仲業者為自己服務，對自己最有保障。

陳芸鴻指出，永慶房屋為了保護消費者權益，推出「誠實房價報告書」。報告書內有完整的實價登錄資訊，幫助消費者了解區域房市的成交行情；經紀人也會仔細分析房屋優劣勢，以及可能的房價落點。此外，為了宣示永慶房屋不炒房、不與投機客合作的決心，推出迄今仍是業界唯一的「真房價保證」，如永慶房屋經紀人未落實相關誠實服務，永慶房屋最高賠償買方400萬元、賣方４倍服務費。陳芸鴻表示，永慶房屋會持續以「先誠實再成交」的精神，保護並圓滿每一位消費者的購售屋需求。