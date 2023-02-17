房地合一稅2.0上路後，短期持有的定義自2年延長為5年，但仍有投機客為規避高額稅率，串通黑心房仲虛報成交價格，並說服不熟悉房地產交易法規的消費者作假合約，導致無辜消費者因觸法而面臨罰鍰或被起訴！永慶房產集團以誠實為服務宗旨，吸引眾多志同道合的加盟店東長加入，永慶不動產台中中科101加盟店洪相有店東便是其中之一，他教導旗下經紀人將誠實理念落實於服務當中，房仲資歷才一年多的蔡佩君經紀人，就因為堅持誠實告知，曾保護客戶免於觸法。

喜歡與人接觸的蔡佩君過去從事餐飲服務業，但工時相當長，離開後在朋友介紹之下，進入了房仲業。雖然對房地產一竅不通，但有店東長和學長姐們的幫助，不論是在專業知識方面，或接待客戶、溝通的技巧等，都提供許多建議，讓她能在工作上進步神速。

除此之外，洪相有店東也提醒她：「身為房仲經紀人，對客戶一定要誠實、主動告知所有資訊，絕對不能怕影響交易結果而隱瞞，要將心比心，才能避免交易糾紛的產生。」蔡佩君也確實地將店東的叮嚀記在心上，一步步落實。

台中中科101加盟店團隊無私的分享與支援，讓零房仲經驗的蔡佩君迅速成長。（圖/ 永慶房產集團）

投資客要求做假價避高額稅率 蔡佩君斷然拒絕

之前蔡佩君有一位住在外縣市的客戶，她對孩子的教育相當重視，每天都要開一個多小時的車送孩子到台中的全美語幼兒園上課。由於孩子即將進入小學就讀，為了省下通勤時間，客戶決定舉家搬到台中，遂委託蔡佩君幫忙尋找合適的房子。

客戶理想的家是3-4房、備有平面雙車位的大樓新成屋，蔡佩君利用永慶不動產〈i智慧系統〉篩選出多件符合各項需求的房子，客戶看中了其中一間屋齡2年、4房的房子，不過屋主卻以每坪高於當區行情3萬的價格開價，蔡佩君遂與屋主聯繫議價。

想不到，蔡佩君在與屋主溝通時，竟直接表明要她配合「做假價」，原因是房地合一稅的高稅率，讓他無利可圖，因此向蔡佩君提出在合約上做低價的需求，讓國稅局少抽稅，蔡佩君聽完，第一時間就拒絕了屋主的要求。

後來，蔡佩君也將這件事告知了買方，並向她說明做假合約的風險：「如果配合屋主做假合約、低報成交價格，未來如果要售屋，將會面臨高額的稅金，而這些稅金本來是屋主該負責的；再者，在實價登錄上造假，是觸犯刑法的行為，永慶不動產是絕對不做違法的事！如果您堅持要買，則必須自行找屋主洽談、或是找其他房仲服務。」

在洪相有店東帶領下，永慶不動產台中中科101加盟店落實「誠實理念」，贏得消費者認同。（圖/ 永慶房產集團）

以誠實為服務基礎 客戶滿意度高

客戶聽完蔡佩君的說明，不但沒有不高興，反而非常感謝蔡佩君能站在買方的角度，保護客戶的權益，並請她繼續幫忙尋找其他合適的物件。3個月後，他們順利找到了理想的家，在裝潢期間，蔡佩君也持續給予幫助，直到客戶一家入住之後，她仍持續關心。從此之後，孩子們不需要再舟車勞頓到台中就學，可以幸福地在台中紮根。

待人總是親切熱情的蔡佩君，在工作上注重細節，同樣也贏得屋主滿滿的信任，今年成交案件中，幾乎都是協助屋主圓滿售出！她總是將客戶的房子當成自己的房子般照顧，除了帶看完一定會清潔乾淨，下雨時也會特別查看房子是否有滲漏水問題，並協助屋主將屋況問題處理好，讓房子維持在最佳狀態，等待下一個合適的主人。

蔡佩君感性地說，在交易過程中完整提供所有資訊、積極服務，是房仲經紀人應盡的義務，「秉持「先誠實再成交」服務理念，為客戶守護權益，進而圓滿成交後的成就感，是我前進的動力，歡迎大家到永慶不動產台中中科101加盟店找我服務！」