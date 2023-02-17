新北市議員劉美芳接獲黃姓民眾陳情，與大陸籍女友交往近10年，日前女友病亡，卻因在台無法定親屬，只能被當作無主屍處理，黃男認為不近人情。劉美芳呼籲政府正視社會多元關係的發展，重視伴侶關係，在後事的處理上有更彈性的認定空間。

黃男表示，他與來自大陸的關姓女友交往同住近10年，女友在台居住多年並領到台灣身份證，但沒有任何法定親屬，女友生病過程中，他一路相伴，自願成為醫療代理人且負擔百萬醫藥費，女友病逝後，院方卻告知不得領取女友遺體，讓女友形同無主屍，只能舉辦聯合公祭，骨灰也無法處理，黃男悲痛說：「這種傷痛是言語無法形容的！她曾表示希望我能幫她安葬在漂亮的地方，沒想到最後卻完全無法完成她的心願。」

劉美芳表示，法律要能合乎人情，才能符合民眾的需求，否則只是僵化的制度。現在有愈來愈多新住民在台灣生活，且台灣將進入超高齡社會，加上少子化趨勢，可能會有許多獨老的民眾，不管在醫療照護的需求上，還是身後事的處理上，都應該要做更周全的準備，如此一來才能幫助不同族群的民眾。讓民眾免於恐懼害怕，生死都更有尊嚴！未來她將推動修法，希望能透過地方制度法，重視伴侶關係。

新北市民政局表示，申請殯儀館、火化場場地時無法提出死亡證明文件，如醫療院所出具死亡證明書、檢察機關相驗屍體證明書等，無法受理申請，僅得以無名屍方式，由警察機關公告25日後，再由殯葬管理處依聯合奠祭相關方式服務，辦理告別式、火化後安奉入塔。