台視、衛視中文台《哈囉！毛小孩》明（18日）播出第3集，執行長陶晶瑩特別請實習生邀請自己好朋友，到店裡體驗寵物美容及用餐，藉以表達最真實的意見，江宏傑和晏柔中收到曹佑寧邀約，是第一組上門的顧客。

江宏傑安排把狗狗交給郭書瑤和黃偉晉清洗，陶晶瑩突然想到還不知道狗狗的名字，於是趕緊詢問，但她剛好雙手搭在郭書瑤的肩上，江宏傑不假思索說：「瑤瑤。」愣了1、2秒才發現會錯意，對方是想要問狗的名字，才趕緊修正：「喔！Dogi。」呆萌模樣讓陶晶瑩笑虧：「你怎麼眼神發直，房間是不是有她的海報？」江宏傑揮舞雙手連忙否認、場面逗趣。

郭書瑤（左）和黃偉晉替江宏傑的17歲愛犬Dogi美容。（台視提供）

江宏傑的西高地白梗犬Dogi，是一隻高齡17歲的狗，除了白內障、水晶體移位，須避免強力的碰撞、同時聽力也受損，需要細心呵護，讓接單的郭書瑤和黃偉晉如坐針氈，深怕讓狗狗受到驚嚇。江宏傑因後面還有行程，預約了寵物接送服務。

執行長陶晶瑩（左）到廚房幫忙許富凱。（台視提供）

最後曹佑寧安全將Dogi送回，江宏傑滿意表示，很喜歡節目所提供的服務，他開心說：「因為狗狗的狀況多，現在比較少帶牠出門，所以有這個地方很方便，能讓狗狗洗澡，還可以吃東西。」