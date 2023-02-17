因應後疫情時代，台灣的遊艇製造及外銷方式多有變化，為利於國際買主等人士可以有效跟遊艇製造業者進行洽商，海洋局將陸續邀集主辦方之一經濟部國際貿易局、執行單位中華民國對外貿易發展協會及支持單位臺灣遊艇工業同業公會瞭解業者意見並協商遊艇展未來辦理方向。

台灣國際遊艇展為配合我國遊艇廠遊艇製造期程，故自2014開辦當年即定調為雙年展，至今已辦理3屆(2014、2016及2018)，惟2020年起因疫情、邊境管制等因素，國外買主、代理商與專業人士無法來台，以致於今年方能開始再重新籌備。2023年本為遊艇展籌備年度(2024則為辦展年)，故不因疫情趨緩而補辦遊艇展。

台灣國際遊艇展為配合我國遊艇廠遊艇製造期程，故自2014開辦當年即定調為雙年展(高雄市海洋局提供)

海洋局張漢雄局長表示，高雄市政府始終與產業站在同一方思考，遊艇展的方針將會在近日內和經濟部國貿局、遊艇公會等單位召開籌備會議後定調，相關之辦理形式、地點及時間也會一併確認，如明(2024)年確認要辦展，今年即須開始籌備行銷推廣，每一筆預算都是好不容易爭取到位的，必然都會投注在最需要的地方。

疫情期間因應國際買主無法入境觀展，海洋局為持續向國際宣傳行銷台灣遊艇產業，提升國際知名度，推出台灣遊艇線上數位展覽，以線上虛擬平台模式，增加台灣遊艇行銷之多元管道。此外，海洋局亦於2021年起在防疫規定下，舉辦專屬高雄的品牌水上活動「高雄海洋派對」，辦理船艇陸域及水域展售、船艇搭乘體驗、水域遊憩活動、海洋市集、遊艇產業展覽等項目，並舉辦重型帆船賽事，展示台灣發展遊艇帆船產業的重要能量及競爭力，提供多元海洋休閒遊憩體驗及海洋運動賽事推廣，發展獨具高雄特色的海洋產業品牌，使遊艇周邊服務產業亦能於國內同步發展，逐步扶植國內遊艇遊憩市場，有效拓展國內遊艇展售之商機。