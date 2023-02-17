烏克蘭總統澤倫斯基今天在第73屆柏林影展開幕式發表的演說中，將俄羅斯入侵烏克蘭一事與柏林圍牆相提並論，呼籲電影人在他所謂自由與暴政的戰鬥之間選邊站。

路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）提到自己過去身為演員的經歷，呼籲其他電影人「打破第4道牆」，直接向觀眾喊話。

澤倫斯基透過視訊說：「波茨坦廣場（Potsdam Square）被柏林圍牆分隔多年。今天，俄羅斯想要在烏克蘭築起同樣的一道牆，一道將我們和歐洲分隔的牆，一道不讓烏克蘭選擇自身未來的牆。」

柏林影展如今邁入第73個年頭，是國際主要影展之中政治氛圍最濃厚的一個，因為柏林在蘇聯和西方冷戰之際，曾是首當其衝的分裂城市。

澤倫斯基指出，藝術可以選擇要選邊站或維持中立，不過後者無異於支持暴政。

澤倫斯基在俄羅斯一年前入侵烏克蘭之初的經歷，成了美國男星西恩潘（Sean Penn）紀錄片「超級強權」（Superpower，暫譯）的主題，這部電影明天將在影展上首映。

為期11天的柏林影展將放映來自世界各地近300部新作，開幕片是蕾貝卡米勒（Rebecca Miller）執導的浪漫喜劇片「她來到我身邊」（She Came to Me，暫譯），將於今天稍晚放映，屆時好萊塢影星彼得汀克萊傑（Peter Dinklage）、安海瑟薇（Anne Hathaway）和瑪麗莎托梅（Marisa Tomei）都將共襄盛舉。

法新社報導，演員們在媒體試映會後告訴記者，這部電影能在澤倫斯基致詞的典禮上首映，讓他們感到相當榮幸，安海瑟薇還稱澤倫斯基是「我們這個時代的英雄」。

安海瑟薇還感謝柏林影展「給了大家一個放大烏克蘭訊息的機會，也就是幾乎全世界都企盼和平」。