邊境解封後，迎來報復性出國潮，許多人把日本列為首選國家，也有民眾已計畫好即將赴日賞櫻。部落客、前台大感染科醫師林氏璧就寫下賞櫻攻略，提供4重點給新手，直言：「真的一切都是命啊，不要太執著了。這次沒看到，下次再來。」

林氏璧在臉書發文指出，一個賞櫻的新手，在第一次去前不會患得患失，深怕看不到櫻花是不可能的。他說，自己2008年籌備第一次賞櫻也是這樣，壓力非常大，大到後來回來之後，好久都不想看任何賞櫻的資訊。

林氏璧列出4重點供賞櫻新手參考：

●櫻花沒有這麼強，說好了大家都一起開。

林氏璧指出，同一個地點，花況也會有所不同。就算還沒開或是已經落下一些，還是可以看到某些角度或是某幾株開得很好的。他舉例，「像東京這樣以染井吉野為主的地方，雖說真的最好看的時間就是那一週左右，但你總是可以找到早開或晚開的幾株。」

●與其在乎櫻花前線，不如認識櫻花圖鑑。

林氏璧說，櫻花前線預測很容易不準，僅是在預測染井吉野，可是櫻花不是只有一種品種。「櫻花開花時間不重要，滿開時間才重要，預測很難準確的原因。」如果一定要看到染井吉野覺得才看到了櫻花，可能會大失所望。他提到，以關西來說，由於花種眾多，前後有一個月左右都有得看，約從3月中旬到4月中旬。

●排出想看的賞櫻點即可，不用排太完整的行程。

保持交通和行程的彈性，是很重要的。林氏璧指出，在東京也許就是用地鐵一日券。在關西，也許就是KANSAI THRU PASS。「更狠的，就是買張JR pass，住在離新幹線車站近的旅館，哪裡有花就往哪裡衝。」

●天氣也很重要。

林氏璧個人認為，只有在晴天有陽光之下，賞櫻才最漂亮。照相的話最好是有藍天，「陰陰的天配染井吉野小白花，照出來真的不好看。」

林氏璧總結，「因為要遇到天氣好又滿開，真的是很困難，所以就是那句老話：賞櫻自有櫻緣。真的一切都是命啊，不要太執著了。這次沒看到，下次再來。」