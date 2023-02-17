桃園市產業總工會及美光企業工會擬在下周一赴美國在台協會召開陳情記者會陳抗，要求美光應用合法、更公開的方式徵詢同仁合意離職，但工會表示，接到內湖分局來電，竟然是請工會在兩街口外的警察局門口召開記者會，呼籲不要阻止台灣勞工的陳情。

工會表示，美光公司獲利百億，現僅虧損幾千萬就要減產裁撤勤奮勞動的台灣勞工，更傳出以威逼手段迫使其簽下合議離職協議。工會向公司爭取用合法、更公開的方式徵詢同仁合意離職，一起度過公司難關。遺憾的是，美光工會與公司第一次協商未獲公司善意回應，因此與上級工會桃市產總一起到美國在台協會拜訪陳情，訴求人權不應有差別待遇，台灣勞工也要公開透明的資訊，詎料僅是開記者會而已也要被請到看不到建築物的地點，更安排在警局前面難道還有其他意圖？

桃市產總呼籲，警察單位不應阻止工會為台灣勞工站出來捍衛權益，台灣勞工不論是在總統府、民進黨中央黨部前的陳抗都在可以看的到建築物的地方，請台灣政府支持工會前進。