苗栗縣大湖鄉大南國小是所偏鄉小校，被教育部選為食育教育的重點學校，苗栗縣長夫人陳美琦17日特別到校和學生們一同上食農教育課，陪著孩子們一起手作比薩，陳美琦是第一次參加這類活動，感到特別興奮期待，比薩製作完畢立即進爐烤製讓大家分享，小朋友都說比薩太好吃了。

苗栗縣大湖鄉大南國小位處偏鄉，全校共有24名學生，包括4名幼兒園學童。（謝明俊攝）

苗栗縣長夫人陳美琦17日陪大南國小小朋友上食農課程。（謝明俊攝）

大南國小位在大湖鄉東方偏遠的大南村內，全校1到6年級共有20名學生，再加上幼兒園4名學生，麻雀雖小，五臟俱全，由於位處偏鄉，因而與周邊的泰興國小、南湖國中小等學校共組食農採購聯盟，以統一採購食材的方式，來降低學校營養午餐的食材成本，食材送達學校後，再由各校自行烹飪給師生食用。

大南國小獲選為食育教育重點學校，建置全新的中島等廚房設備。（謝明俊攝）

苗栗縣長夫人陳美琦（左）陪大南國小小朋友上食農課程。（謝明俊攝）

去年，教育部國教署推動食育教育課程，大南國小獲選為食育教育的重點學校，並獲國教署撥款建置全新的廚房設備，除了有大型漂亮的中島及廚具設備，還有1只瓦斯型的烤窯，可以隨時烘烤比薩、麵包等食物。苗栗縣政府教育處因而安排17日在校內舉行食農教育示範，邀請苗栗縣長夫人陳美琦帶著小朋友們一起體驗手作比薩。

苗栗縣長夫人陳美琦（左）、與教育處長葉芯慧一起穿上圍裙，陪小朋友手作比薩。（謝明俊攝）

17日上午，陳美琦在教育處長葉芯慧的陪同下，與8名1、2年級的小朋友一起作比薩，由整理麵糰到桿平麵糰、放上蕃茄醬、生牛番茄、九層塔葉、乳酪及起司等作料，放入烤窯裡烤上7至8分鐘就可完成。

苗栗縣長夫人陳美琦的手作比薩出爐。（謝明俊攝）

陳美琦說，平常她都是坐在那點美食，但這次她要和小朋友們一起學做比薩，她是第一次參加這個活動，讓她又興奮又期待，能結合當地當季的食材，做出最好吃的手作料理，用最少的添加物，又減碳，讓她覺得非常棒。期望小朋友們能也可以藉由這次活動，來了解食物是如何栽種得來，未來能將優良農產品發揚光大。陳美琦指出，縣府非常重視小朋友的營養午餐，會不定期的派人來訪視各校營養午餐的狀況，

苗栗縣長夫人陳美琦將手作完成的比薩送進烤窯。（謝明俊攝）

苗栗縣長夫人陳美琦（左）、與教育處長葉芯慧一起陪小朋友享用剛出爐的手作比薩。（謝明俊攝）

苗栗縣長夫人陳美琦（左）、與教育處長葉芯慧一起陪小朋友手作比薩。（謝明俊攝）

教育處長葉芯慧指出，教育部目前推動偏鄉學校廚房，大湖鄉的大南國小是計畫中的重點學校，偏鄉學校廚房計畫除了要改善原有老舊廚房設施設備外，也要增加營養師的員額及薪資，並補助各類食材的運費，就是希望孩子們能吃得更好更營養，偏鄉廚房並提高每位學生每日餐費到62元，讓孩子們能平安快樂成長卓壯。