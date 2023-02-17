75歲游姓老翁騎機車，疑遭闖紅燈的林姓男子駕車撞上，送醫不治。（警方提供）

闖紅燈撞及老翁的廂型車。（警方提供）

花蓮吉安鄉24小時內發生兩起死亡車禍，昨天下午，75歲游姓老翁騎機車，經吉安鄉吉城2街兩段式左轉，綠燈起步時，遭闖紅燈的林姓男子駕車撞上，送醫不治。今天下午，南濱路1段與華中路口，20歲男子遭到45歲林男駕駛曳引車撞上，遭輾壓，傷重死亡。

第一起死亡車禍發生在昨天下午1時22分，根據監器視畫面，游姓老翁騎機車，行經吉安鄉台9線及吉城2街口時，先在待轉區停等，見綠燈亮起即沿吉城2街由西往東經過台9線。

此時，同樣為75歲的林姓老翁，沿台9線內側車道北往南行駛，疑闖紅燈在路口撞上游姓老翁，連人帶車推了好幾公尺，地上留下長長刮地痕跡。游姓老翁傷重送醫不治。警方初步調查，肇事的林姓汽車駕駛沒有酒駕，正釐清事發原因。

到了今天下午，又傳死亡車禍，1時7分，45歲林姓男子駕駛曳引車，沿南濱路1段北往南右轉華中路，20歲李姓男子騎乘普通重機沿南濱1段北往南直行。

監視畫面顯示，曳引車車頭向右轉切入，剛好後方李男機車直接撞上，李男機車遭曳引車輾過，自己則傷勢嚴重，警方到場時，李男已經明顯死亡，未送醫。正調查肇事責任。

吉安警分局強調，交通安全與日常生活息息相關，但也最容易被忽略，重大傷亡的交通事故一但發生，不但嚴重傷害個人生命財產，更可能破壞許多完整的幸福家庭，因此，民眾應建立正確交通安全觀念，親友間相互提醒遵守交通規則，多一分注意、不貪快、不搶快，就可以避免不幸憾事的發生。