沒有多少人看好今年賽季的海盜會有多大作為，預計仍會是各隊戰績的大補丸，不過這也讓陣中小將能心無旁鶩的磨練身手，去年展現驚人打擊爆發力的海盜「怪力男」克魯茲（Oneil Cruz）對於新賽季的到來充滿期待，發下豪語要完成單季30轟、30盜的紀錄，甚至朝著40-40的超狂目標邁進。

創下大聯盟史上最快的122.4英里（約197公里）擊球初速，打破洋基史坦頓（Giancarlo Stanton）過去的122.2英里（約196公里），以及在游擊防區送出100英里（約160.9公里）的火球刺殺打者，克魯茲初來乍到就以攻防兩端搶眼的表現，吸引無數球迷的目光。

去年經歷生涯首個完整賽季，身高來到6呎7吋（約201公分）的克魯茲貢獻17轟、10盜的數據，若換算為162場出賽將會是31轟、18盜，不過克魯茲偏低的2成33打擊率及331個打數中吞下多達126次三振，都是必須得改善的問題，而這只是他新人年的數據，讓人非常期待擊球力道與速度兼具的克魯茲能進化到何種地步。

過去海盜未曾出現單季40轟、40盜打者，邦茲（Barry Bonds）是隊史唯一一位突破30-30大關的球員（1990、1992）。自2011年以後，大聯盟僅有11位打者完成單季30轟、30盜，「神鱒」在2012年完成30轟、49盜，而歷史上更是只有4位打者能完成40-40的罕見紀錄，包含1988年坎塞科（Jose Canseco，42轟、40盜）、1996年邦茲（42轟、40盜）、1998年「A-Rod」羅瑞格茲（Alex Rodriguez，42轟、46盜）及索利安諾（Alfonso Soriano，46轟、41盜）。