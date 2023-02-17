現在不少人將發票存到載具裡面，一名網友分享，最近發現自己中了5張發票，中獎金額共1600元，引起網友討論，不少人看了發票的金額都是個位數，忍不住痛批洗發票的行為不可取。後來原PO則解釋說，他並沒有洗發票，只是偶爾會用紅利折抵，或是單買一罐養樂多而已，讓全場網友直接被狠狠打臉。

一名網友今在臉書社團《爆怨2公社》上分享，9-10月的發票共有614張，竟然只中了一張200元，但是11-12月的發票共有530張，竟然足足中了5張，共1600元，讓他非常驚喜，也感嘆發票是否會中獎果然都是靠運氣。

貼文引起網友熱烈討論，不少人看了原PO的發票截圖後，發現有不少張發票的金額僅1元或是8元，紛紛留言撻伐「洗發票」是不對的行為。「根本是在洗發票」、「全都小元消費！1元2元8元，1600元要跑530次，每次3元，你的人生沒有更多值得你去做的事」、「現在超商還有1元的商品可以買？」

對此，原PO則留言解釋說，8元的發票是買了一罐養樂多，1元的發票則是紅利折抵，並不是大家所說的洗發票。