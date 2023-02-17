永豐銀行以多元綠色金融服務，協助企業規劃節能設備或導入能源管理系統，進一步購買綠電到建置、買賣太陽能光電廠等；本次透過與近來積極投入綠電開發及銷售的國內電源供應器大廠－康舒科技異業合作，針對所屬供應鏈進行溫室氣體盤查，偕同廠商做好碳管理工作，提升整體產業價值鏈減碳成效、加速達成淨零目標，共同為台灣永續盡心力。

為協助企業採購綠電以抵減溫室氣體排放量，永豐銀行指出，旗下與售電業者合作，透過再生能源售電電費信託管理機制，建構創電、售電業者及購電三方互信，協助中、小型企業更有效率取得綠電。

同時，永豐銀行表示，截至2022年底，旗下太陽能光電廠融資餘額逾800億元，合作電廠逾7100座、累計裝置容量逾2.8 GW（Gigawatt；百萬瓩）約當1.5座核能發電廠，扮演產業領航關鍵角色。

永豐銀行積極響應「綠色金融3.0」及「信託2.0」政策，去年獲頒第二屆《Trust Award多元信託創新獎》－「最佳創新型態信託獎」金獎，並榮獲台灣金融研訓院主辦第十一屆《台灣傑出金融業務菁業獎》－「最佳法人信託金融獎」肯定，以整合授信與數位化金流應用，提供再生能源業者垂直及水平整合服務，逐步邁向淨零永續經營目標。