該航空集團公布第四季營收為同季最高水準的71億歐元，年增幅度超過50%。

「儘管2022年開始的情況相當艱困，當時仍有疫情困擾，以及烏克蘭戰爭剛爆發，之後又發生了機場和通膨方面的困難」，財務長Steven Zaat在媒體電話會議中說，「我們現在可以很高興的說，第四季的業績比2019年的第四季還要好」。

該航空集團表示，有望在2023年4月之前全面償還法國政府的貸款援助，目前淨債務為63億歐元，較前一年減少了19億歐元。

Zaat說，荷蘭阿姆斯特丹Schiphol機場的人員短缺問題，可能在六月底之前仍無法解決。Schiphol機場的航班中斷，導致荷航業務在去年損失1.7億歐元的營收。

「情況正在改善中，所以能看到的情況非常好。當然我們依然受到世界各地勞動力短缺的影響，機場也是如此。但是我們看到，營運實際上已經逐漸回復到正軌」。