壽山動物園重新開園後爭議不斷，國民黨高市議員白喬茵17日痛批，高市府觀光局藏匿捐款支出細目，且2021年、2022年共募得2億元認養動物善款，但動物卻僅獲得100萬分配金，其餘都拿去裝修新動物園門面。對此，高市府觀光局駁斥善款用在動物身上絕非僅100多萬，且民間認養用於動物園改建於法有據，捐款資料也均依法上網公告可供一般民眾監督。

白喬茵指出，壽山動物園自2013年開始接受民間善心人士捐贈認養動物善款，目的是加強動物內舍的圈養環境、提升飼料質量，以及改善動物生活的展場品質，但這筆善款沒有出現在預算書，議會完全無法得知收支明細和使用狀況，且已經整整隱匿5年。

直到白喬茵最近詢問，觀光局才緊急公布，但她細究資料發現，觀光局根本沒有按照捐贈者原先指定的用途做使用，動物園於2021年、2022年共募得2億元，但用在改善動物飲食、醫療、環境的金額卻僅100萬。白喬茵狠酸，比起動物的權益，高市府似乎更重視華而不實的門面改造。

另外，白喬茵怒批，新動物園運動斥資5.5億，其中4.4億元的工程由觀光局委外辦理，因為金額龐大，她向觀光局索取花費細目，但觀光局僅用132個字說明施作哪些設施，卻無法告訴她每項設施的實際花費，她持續追蹤細節，觀光局則閃避回覆「委外案件無法拆開計算」。

對此，觀光局澄清，善款用在動物身上絕非僅有100多萬，先前也2度向白喬茵服務處提供新動物園運動工程規畫與預算經費及捐款公告等相關資料說明。此次新動物園運動收到民間捐助逾2億元均用於「指定用途」，將認養款項用來「改善動物圈養環境或展場更新」，每筆收支都是專款專用、公開透明。

觀光局指出，高市府在2013年5月9日訂定「高雄市壽山動物園動物認養辦法」，依據該辦法可結合外界力量，用以提升園內圈養動物福祉，並規範認養款項需設置專戶存管，以代收代付方式辦理。

觀光局強調，民間認養用於動物園改建於法有據，捐款資料亦均依法上網公告，可供一般市民監督。善款使用不容抹黑，也期盼社會大眾不要因為片面資訊受到誤導或引起捐款人不必要的誤會與困擾。