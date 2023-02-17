「芒果醬」 樂團年前開直播與粉絲閒聊臨時起意call out溫妮，溫妮馬上大方和他們進行聯合直播，讓粉絲們驚喜不已。直播中芒果醬趁機許願新年新希望是和溫妮合作，溫妮也爽快答應要一起創作玩音樂。而這項年前立下的約定，在年後居然馬上實現，兩組人在開工日當天隨即在社群公布將聯手舉辦演唱會的好消息，芒果醬x溫妮「請來一份溫的芒果堡！」演唱會將於3月18日於Legacy台北開唱。

芒果醬樂團邀溫妮聯手舉辦演唱會。（Legacy Taipei 提供）

回憶直播當天情形，身為溫妮粉絲的芒果醬表示：「那時候只是剛好看到她在聊天室裡就試著Call Out看看，沒想到真的接通了！當下很興奮、狂喜又緊張！」兩組人因為錄製節目《綜藝大熱門》認識結緣，而溫妮第一次見到芒果醬的印象：「這組樂團也太熱血了吧！我很喜歡，當時還有投票給他們。」

芒果醬和溫妮都是第一次和其他音樂人合作舉辦專場，彼此一起慢慢拼湊建構出腦中理想的模樣，內心很興奮會一起玩出什麼樣的東西，他們樂觀表示雖然充滿挑戰但也多了夥伴，同時對粉絲喊話：「這次合作不是普通各演一半的拼盤，導演團隊找了Goodshow Lab絕對是驚喜連連，保證精采可期不容錯過，希望大家都能來參與我們的第一次！」演唱會門票18日開賣。